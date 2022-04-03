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Кулеба назвал единственный способ остановить войну России против Украины

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 апреля 2022 15:57
Кулеба назвал единственный способ остановить войну России против Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Единственным способом остановить войну России против Украины является поставка украинской стороне танков, боевых самолетов и систем противовоздушной обороны. Западные партнеры знают о потребностях Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Резня в Буче доказывает, что ненависть русских к украинцам превосходит все, что Европа видела со времен Второй мировой войны. Единственный способ остановить это: помочь Украине выгнать россиян как можно скорее. Партнеры знают наши потребности. Танки, боевые самолеты, тяжелые ЗРК. Предоставьте их прямо сейчас", - отметил он.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что российские войска расстреливали мирных жителей в Киевской области из-за злости, когда отступали. Он также отметил, что в данном случае российская армия поступала хуже, чем террористы "Исламского государства".

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