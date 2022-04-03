Словаччина готова платити за російський газ рублями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.sk .

В ефірі словацького телебачення міністр заявив про готовність до змін умов контракту на постачання блакитного палива з РФ. "Якщо Росії ставить умову розрахунку за постачання газу в рублях – потрібно платити в рублях", – сказав Сулік.

Міністр економіки додав, що зупинити експорт російського газу до Словаччини неможливо. Росія забезпечує 85% газових потреб країни. За словами Суліка, словацька влада "додержуватиметься прагматичної позиції" у цьому питанні.

Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.