ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Словакия и Чехия смягчают ограничения на границах

Новости » Общество     19.05.2020 - 06:45
Словакия и Чехия смягчают ограничения на границах
Фото: флаг Чехии (facebook.com/prozahid)

Осмотр на границе Чехии будет выборочным с 26 мая

Словакия и Чехия объявили о начале смягчения ранее введенных ограничительных мер на границе в связи с пандемией. Ослабление стартуют с 21 и 26 мая.

Как передает РБК-Украина об этом сообщает DW.

В частности, начиная с 21 мая жители Словакии смогут совершать краткосрочные поездки продолжительностью до 24 часов в следующие страны: Словению, Чехию, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Хорватию и Швейцарию.

В Чехии с 26 мая обзор на границах будет осуществляться лишь выборочно. Однако, въезд будет разрешаться только тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус.

Впоследствии, уже с 8 июня, это требование могут скасовати для тех, кто въезжает из стран с низким риском заражения - это Австрия, Словакия и Хорватия. Также после возвращения путешественники не должны будут проходить двухнедельный карантин или изготавливать справки об отсутствии инфекции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал страны Европейского Союза из-за полного закрытия границ в условиях пандемии COVID-19. По его мнению, это портит репутацию ЕС.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ЧехияСловакиякарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь