Словакия и Чехия смягчают ограничения на границах

Фото: флаг Чехии (facebook.com/prozahid)

Осмотр на границе Чехии будет выборочным с 26 мая

Словакия и Чехия объявили о начале смягчения ранее введенных ограничительных мер на границе в связи с пандемией. Ослабление стартуют с 21 и 26 мая.

Как передает РБК-Украина об этом сообщает DW.

В частности, начиная с 21 мая жители Словакии смогут совершать краткосрочные поездки продолжительностью до 24 часов в следующие страны: Словению, Чехию, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Хорватию и Швейцарию.

В Чехии с 26 мая обзор на границах будет осуществляться лишь выборочно. Однако, въезд будет разрешаться только тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус.

Впоследствии, уже с 8 июня, это требование могут скасовати для тех, кто въезжает из стран с низким риском заражения - это Австрия, Словакия и Хорватия. Также после возвращения путешественники не должны будут проходить двухнедельный карантин или изготавливать справки об отсутствии инфекции.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал страны Европейского Союза из-за полного закрытия границ в условиях пандемии COVID-19. По его мнению, это портит репутацию ЕС.

Автор: Виталия Мазур