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Словакия будет настаивать на освобождении от нефтяного эмбарго на покупку российской нефти

Завод "Словнафт" (Фото: imhd.sk)
Автор: Константин Широкун

Правительство Словакии будет настаивать на том, чтобы Европейский Союз освободил ее от эмбарго на энергоносители РФ, которое может быть принято уже в ближайшее время. Об этом заявил министр экономики Словакии Рихард Сулик на встрече с коллегами по ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.

Сулик подчеркнул, что Словакия на 100% зависит от российского экспорта, поэтому не может в полной мере поддержать других партнеров, которые прямо сейчас готовы отказаться от нефти и газа из РФ.

"Для нас это очень важный момент. Мы не можем так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в "Словнефть". Подготовка замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать на исключении для нашей страны", - заявил Сулик.

Ранее Кулеба отметил, что Украина всегда будет помнить, что сделала для нее Словакия. По его словам, Украине повезло, что Словакия является нашим соседом.

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Словакия