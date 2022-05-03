Словаччина наполягатиме на звільненні від нафтового ембарго на купівлю російської нафти

Уряд Словаччини наполягатиме на тому, щоб Європейський Союз звільнив її від ембарго на енергоносії РФ, яке може бути прийнято вже найближчим часом. Про це заявив міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик на зустрічі з колегами по ЄС у Брюсселі.

Сулик підкреслив, що Словаччина на 100% залежить від російського експорту, тому не може повною мірою підтримати інших партнерів, які прямо зараз готові відмовитися від нафти і газу з РФ.

"Для нас це дуже важливий момент. Ми не можемо так швидко адаптуватися до переробки легшої нафти. Важка російська нафта переробляється в "Словнефть". Підготовка заміни займе кілька років, тому я обов'язково буду наполягати на виключенні для нашої країни", - заявив Сулик.