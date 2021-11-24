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В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за COVID: какие ограничения будут действовать

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Среда 24 ноября 2021 20:50
В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за COVID: какие ограничения будут действовать Фото: В Словакии вводят режим ЧС на 90 дней из-за COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Словакии приняло решение ввести на территории страны режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который будет действовать в течение 90 дней. Режим ЧС начнет действовать с полуночи четверга, 25 ноября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Словацкое радио.

"Мы утвердили чрезвычайное положение на 90 дней. Он вступит в силу сегодня в полночь", - заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

При этом он добавил, что более строгие карантинные меры, включая локдаун вступят в силу в четверг, 25 ноября, и будут действовать в течение двух недель.

Так, в Словакии будет действовать запрет на выход из дома в период с 5:00 до 1:00 следующего дня, исключения из которого составляют дорога на работу, посещение ближайшего магазина продуктов или товаров первой необходимости, а также выгул домашних животных на расстоянии не более 500 метров от места проживания.

"Если меры будут смягчены, то только для тех, кто прошел вакцинацию", - уточнил Хегер.

Также будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и предметов первой необходимости, учреждения культуры, службы, спортивно-развлекательные комплексы. Рестораны могут продавать блюда только с собой.

При этом школы продолжат работать в обычном режиме.

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