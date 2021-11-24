У Словаччині вводять режим НС на 90 днів через те, які обмеження діятимуть
Уряд Словаччини прийняв рішення ввести на території країни режим надзвичайної ситуації через коронавірус, який діятиме протягом 90 днів. Режим НС почне діяти з півночі четверга, 25 листопада.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Словацьке радіо.
"Ми затвердили надзвичайний стан на 90 днів. Він набуде чинності сьогодні опівночі",- заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер.
При цьому він додав, що більш суворі карантинні заходи, включаючи локдаун наберуть чинності в четвер, 25 листопада, і будуть діяти протягом двох тижнів.
Так, у Словаччині діятиме заборона на вихід з дому в період з 5:00 до 1:00 наступного дня, виключення з якого становлять дорога на роботу, відвідування найближчого магазину продуктів або товарів першої необхідності, а також вигул домашніх тварин на відстані не більше 500 метрів від місця проживання.
"Якщо заходи будуть пом'якшені, то тільки для тих, хто пройшов вакцинацію", - уточнив Хегер.
Також будуть закриті всі магазини, крім продовольчих і предметів першої необхідності, установи культури, служби, спортивно-розважальні комплекси. Ресторани можуть продавати страви тільки з собою.
При цьому школи продовжать працювати у звичайному режимі.