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В Словакии трогательно попрощались с МиГ-29, которые могут достаться Украине

Фото: В Словакии попрощались с МиГ-29 (facebook.com/SlovakAirForce)
Автор: Олег Васкив

В Словакии 28 августа состоялся последний пролет истребителей Миг-29. Таким было прощание с техникой перед ее вероятной отправкой в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушных сил Словакии.

"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал. Все ждали прибытия наших Миг-29. И момент настал. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", - указали военные.

Последний пролет истребителей состоялся на военно-воздушной базе Малацки-Кучина во время международного авиашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

Краткая характеристика МиГ-29

Истибитель есть советской многоцелевой разработкой четвертого поколения.

Миг-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.

Напомним, Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Авиация может приехать в Украину уже в сентябре.

К слову, чешское правительство приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии.

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