В Словакии трогательно попрощались с МиГ-29, которые могут достаться Украине

"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал. Все ждали прибытия наших Миг-29. И момент настал. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", - указали военные.

Последний пролет истребителей состоялся на военно-воздушной базе Малацки-Кучина во время международного авиашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

Краткая характеристика МиГ-29

Истибитель есть советской многоцелевой разработкой четвертого поколения.

Миг-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.