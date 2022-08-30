В Словакии трогательно попрощались с МиГ-29, которые могут достаться Украине
В Словакии 28 августа состоялся последний пролет истребителей Миг-29. Таким было прощание с техникой перед ее вероятной отправкой в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушных сил Словакии.
"Прощайте, наши МиГи. Весь аэропорт замолчал. Все ждали прибытия наших Миг-29. И момент настал. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Вы навсегда останетесь в наших сердцах", - указали военные.
Последний пролет истребителей состоялся на военно-воздушной базе Малацки-Кучина во время международного авиашоу Slovak International Air Fest (SIAF).
Краткая характеристика МиГ-29
Истибитель есть советской многоцелевой разработкой четвертого поколения.
Миг-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнем из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, а также для поражения наземных целей.
Напомним, Словакия передаст Украине свои истребители МиГ-29. Авиация может приехать в Украину уже в сентябре.
К слову, чешское правительство приняло решение разрешить своим истребителям патрулировать воздушное пространство Словакии.
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