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У Словачччині зворушливо попрощалися з МіГ-29, які можуть дістатися Україні

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Вівторок 30 серпня 2022 03:52
У Словачччині зворушливо попрощалися з МіГ-29, які можуть дістатися Україні Фото: У Словачччині попрощалися з МіГ-29 (facebook.com/SlovakAirForce)
Автор: Олег Васьків

У Словаччині 28 серпня відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29. Таким було прощання з технікою перед її ймовірною відправкою в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряних сил Словаччини.

"Прощавайте, наші МіГи. Весь аеропорт замовк. Усі чекали на прибуття наших МіГ-29. І момент настав. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитеся в наших серцях", - вказали військові.

Останній проліт винищувачів відбувся на військово-повітряній базі Малацьки-Кучина під час Міжнародного авіашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

Коротка характеристика Міг-29

Винищувач є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління.

МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей у простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.

Нагадаємо, Словаччина передасть Україні свої винищувачі МіГ-29. Авіація може приїхати в Україну вже у вересні.

До слова, чеський уряд прийняв рішення дозволити своїм винищувачам патрулювати повітряний простір Словаччини.

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