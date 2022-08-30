У Словачччині зворушливо попрощалися з МіГ-29, які можуть дістатися Україні

У Словаччині 28 серпня відбувся останній проліт винищувачів МіГ-29. Таким було прощання з технікою перед її ймовірною відправкою в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряних сил Словаччини.

"Прощавайте, наші МіГи. Весь аеропорт замовк. Усі чекали на прибуття наших МіГ-29. І момент настав. У багатьох на очах були сльози. Багато хто плакав. Ви назавжди залишитеся в наших серцях", - вказали військові.

Останній проліт винищувачів відбувся на військово-повітряній базі Малацьки-Кучина під час Міжнародного авіашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

Коротка характеристика Міг-29

Винищувач є радянською багатоцільовою розробкою четвертого покоління.

МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами і вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей у простих і складних метеоумовах, а також для ураження наземних цілей.