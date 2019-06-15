В Словакии состоялась инаугурация нового президента

В Словакии сегодня, 15 июня, состоялась церемония инаугурация президента Зузаны Чапутовой, которая победила на досрочных выборах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Так, правозащитница и экологическая активистка Чапутова официально стала первой женщиной-президентом Словакии. Чапутова приняла президентскую присягу во время специальной сессии парламента.

"Я здесь не для того, чтобы управлять, я здесь для того, чтобы служить", - подчеркнула Чапутова в своей инаугурационной речи.

Напомним, ранее сообщалось, что во втором туре президентских выборов в Словакии победила правозащитница и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.

Отметим, что новоизбранный президент, 45-летняя Зузана Капутова, была членом партии "Прогрессивная Словакия", которая не входила в состав словацкого парламента. В Словакии Чапутову называют "народным адвокатом".

Как писало РБК-Украина, внеочередные президентские выборы в Словакии были инициированы партией Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, после убийства журналиста Яна Кучака.