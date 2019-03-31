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На выборах президента Словакии победила правозащитница Чапутова

Новости » Политика    31.03.2019 - 02:59
На выборах президента Словакии победила правозащитница Чапутова
Фото: Зузана Чапутова (RFRL)

Явка на избирательные участки в Словакии составила около 41%

В Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова. Об этом свидетельствуют результаты подсчета местным Центризбиркомом 100% протоколов, передает РБК-Украина со ссылкой на словацкое издание Dennik N.

Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.

Явка на избирательные участки составила около 41%.

Чапутова станет пятым словацким президентом и первой женщиной-президентом в истории Словакии.

В должность новый президент должна вступить 15 июня.

По информации издания, Марош Шефчович еще до полуночи по местному времени признал свое поражение и по телефону поздравил свою оппонентку.

"Я сказал ей, что сегодня вечером на нее ложится большая ответственность. Я подчеркнул, что, несмотря на очень оживленную избирательную кампанию, впереди у Словакии времена, которые потребуют объединения", - сообщил Шефчович.

Напомним, первый тур президентских выборов в Словакии прошел 16 марта. 

В Словакии после убийства журналиста Яна Кучака партия Most-Hid, входящей в парламентскую коалицию, инициировала досрочные выборы. 

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