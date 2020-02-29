В Словакии сегодня проходит голосование на парламентских выборах

В Словакии сегодня, 29 февраля, открылись избирательные участники на выборах депутатов нового состава Национального совета (однопалатного парламента). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Словакии.

Сообщается, что голосование началось в 07:00 по местному времени и завершится в 22:00.

"В Словакии создано 5998 избирательных участков. Граждане могут проголосовать и в интернете. Такой возможностью пользуются в основном словаки, проживающие за границей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 150 депутатских мандатов борются кандидаты от 23 партий и одной партийной коалиции. Чтобы пройти в парламент, политической силе необходимо преодолеть 5-процентный барьер.

Окончательные результаты выборов ожидаются в воскресенье.

Напомним, в 2019 году в Словакии во втором туре президентских выборов победила адвокат и местный общественный деятель Зузана Чапутова.

Согласно результатам голосования, за Чапутову проголосовали 58,41% избирателей, ее соперник во втором туре - заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович набрал 41,59%.