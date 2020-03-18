В Словакии представили новое правительство

Фото: флаг Словакии (pixabay.com)

Новое правительство будет назначено 21 марта

Лидер словацкой партии OĽaNO Игорь Матович представил министров своего будущего правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.

По словам Матовича, лидеры партий Борисом Колларом ("Мы - семья"), Ричардом Суликом (SaS) и Вероникой Ремишовой ("Для людей") должны подписать коалиционное соглашение в ближайшие дни.

Новое правительство будет назначено президентом Зузаной Чапутовой в субботу, 21 марта. Президент заявила, что принимает все предложенные фамилии.

Таким образом, м инистром финансов будет Эдуард Хегер, министром здравоохранения Марек Крайчи, министром обороны Ярослав Наджем, министерство сельского хозяйства возглавит Ян Мичовский, министерство окружающей среды - Ян Будай, а министром культуры станет Наталья Миланова.

Напомним, оппозиционная партия OLaNO победила на выборах в парламент Словакии. Такие данные обнародовал экзит-полл вечером 29 февраля. Как пишет Aktuality, за OLaNO отдало голоса у 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.

Кроме того, в Словакии предъявили официальные обвинения заказчику убийства журналиста Яна Куцяка. Подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатого бизнесмена Словакии Марианна Кочнера, не был обвинен в совершении преступления и отказался комментировать новые данные.