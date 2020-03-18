ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Словакии представили новое правительство

Новости » Политика     18.03.2020 - 15:56
В Словакии представили новое правительство
Фото: флаг Словакии (pixabay.com)

Новое правительство будет назначено 21 марта

Лидер словацкой партии OĽaNO Игорь Матович представил министров своего будущего правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.

По словам Матовича, лидеры партий Борисом Колларом ("Мы - семья"), Ричардом Суликом (SaS) и Вероникой Ремишовой ("Для людей") должны подписать коалиционное соглашение в ближайшие дни.

Новое правительство будет назначено президентом Зузаной Чапутовой в субботу, 21 марта. Президент заявила, что принимает все предложенные фамилии.

Таким образом, министром финансов будет Эдуард Хегер, министром здравоохранения Марек Крайчи, министром обороны Ярослав Наджем, министерство сельского хозяйства возглавит Ян Мичовский, министерство окружающей среды - Ян Будай, а министром культуры станет Наталья Миланова.

Напомним, оппозиционная партия OLaNO победила на выборах в парламент Словакии. Такие данные обнародовал экзит-полл вечером 29 февраля. Как пишет Aktuality, за OLaNO отдало голоса у 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.

Кроме того, в Словакии предъявили официальные обвинения заказчику убийства журналиста Яна Куцяка. Подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатого бизнесмена Словакии Марианна Кочнера, не был обвинен в совершении преступления и отказался комментировать новые данные.

Формирование правительства Израиля поручили оппоненту Нетаньяху Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда в Словакию
Новости Украины Словакияправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь