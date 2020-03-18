В Словакии представили новое правительство

Новое правительство будет назначено 21 марта
Лидер словацкой партии OĽaNO Игорь Матович представил министров своего будущего правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SME.
По словам Матовича, лидеры партий Борисом Колларом ("Мы - семья"), Ричардом Суликом (SaS) и Вероникой Ремишовой ("Для людей") должны подписать коалиционное соглашение в ближайшие дни.
Новое правительство будет назначено президентом Зузаной Чапутовой в субботу, 21 марта. Президент заявила, что принимает все предложенные фамилии.
Таким образом, министром финансов будет Эдуард Хегер, министром здравоохранения Марек Крайчи, министром обороны Ярослав Наджем, министерство сельского хозяйства возглавит Ян Мичовский, министерство окружающей среды - Ян Будай, а министром культуры станет Наталья Миланова.
Напомним, оппозиционная партия OLaNO победила на выборах в парламент Словакии. Такие данные обнародовал экзит-полл вечером 29 февраля. Как пишет Aktuality, за OLaNO отдало голоса у 25,8% словаков, тогда как за партию власти Smer-SD - лишь 14,9% избирателей.
Кроме того, в Словакии предъявили официальные обвинения заказчику убийства журналиста Яна Куцяка. Подозреваемые дали показания, что их наняла коллега богатого бизнесмена Словакии Марианна Кочнера, не был обвинен в совершении преступления и отказался комментировать новые данные.