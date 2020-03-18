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У Словаччині представили новий уряд

Новини » Політика     18.03.2020 - 15:56
У Словаччині представили новий уряд
Фото: прапор Словаччини (pixabay.com)

Новий уряд буде призначено 21 березня

Лідер словацької партії OĽaNO Ігор Матович представив свого міністрів майбутнього уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SME.

За словами Матовича, лідери партій Борисом Колларом ("Ми - сім'я"), Річардом Суликом (SaS) і Веронікою Ремишовой ("Для людей") повинні підписати коаліційну угоду найближчими днями.

Новий уряд буде призначено президентом Зузаной Чапутовой в суботу, 21 березня. Президент заявила, що приймає всі запропоновані прізвища.

Таким чином, міністром фінансів буде Едуард Хегер, міністром охорони здоров'я Марек Крайчи, міністром оборони Ярослав Наджем, міністерство сільського господарства очолить Ян Мичовский, міністерство навколишнього середовища - Ян Будай, а міністром культури стане Наталія Міланова.

Нагадаємо, опозиційна партія OLaNO перемогла на виборах в парламент Словаччини. Такі дані оприлюднив екзит-пол ввечері 29 лютого. Як пише Aktuality, за OLaNO віддало голоси у 25,8% словаків, тоді як за партію влади Smer-SD - лише 14,9% виборців.

Крім того, у Словаччині пред'явили офіційні звинувачення замовнику вбивства журналіста Яна Куцяка. Підозрювані дали свідчення, що їх найняла колега багатого бізнесмена Словаччини Маріанна Кочнера, не був звинувачений у скоєнні злочину і відмовився коментувати нові дані.

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