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У Словаччині потяг зійшов з рейок, 18 постраждалих

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 01:10
Фото: потяг зійшов з колії у Словаччині (скріншот відео)
Фото: потяг зійшов з колії у Словаччині (скріншот відео)

На місці аварії працюють рятувальники, причина поки що не відома

У Словаччині пасажирський потяг врізався в локомотив, що стояв на колії та частково зійшов з рейок, постраждали щонайменше 18 осіб, у тому числі дитина. Про це повідомило словацьке інформагентство TASR.

Наголошується, що серед постраждалих, троє важко поранені.

Аварія сталася в передмісті Братислави, біля станції Пезинок у годину пік, тому в поїзді було багато пасажирів.

"Згідно з попередньою інформацією, життю постраждалих нічого не загрожує, про кожного пасажира подбали, всім надано адекватну медичну допомогу, наразі пасажири переправлені туди, звідки вони можуть продовжити свою подорож", - повідомив голова залізничної компанії Словаччини Філіп Глубоцький.

На місці аварії працюють рятувальники, причина поки що не відома.

 

Фото: у Словаччині поїзд зійшов із рейок

Нагадаємо, у німецькому Кельні ввечері 15 березня зіткнулися два трамваї, в результаті чого постраждали 43 людини.

 

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Теги: поезд, Словаччина, авария
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