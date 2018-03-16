В Германии столкнулись два трамвая, пострадали 43 человека

В немецком Кельне столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 43 человека. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Инцидент произошел вечером 15 марта. Один человек госпитализирован.

Пресс-служба транспортной компании Кельна KVB пишет в Twitter, что по информации полиции, о дин из водителей, вероятно, был пьян.

"Если это правда, мы глубоко потрясены и выясним все обстоятельства. До сих пор таких вещей не было в KVB", - говорится в сообщении.

Die Polizei hat mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. Falls sich das bewahrheitet sind wir tief erschüttert & werden dies intern aufklären. So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht. — KVB AG (@KVBAG) 15 березня 2018 р.

Спикер полиции Кельна подтвердил в ночь на пятницу, 16 марта, что тест на алкоголь был положительным. Тем не менее, результат анализа крови все еще не был готов утром.

Напомним, 28 февраля в Египте столкнулись два поезда, 15 человек погибли. Еще 40 человек получили ранения.