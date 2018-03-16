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В Германии столкнулись два трамвая, пострадали 43 человека

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 12:46
Фото: столкновение поездов (youtube.com/WELT)
Фото: столкновение поездов (youtube.com/WELT)

Один из водителей, вероятно, был пьян

В немецком Кельне столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 43 человека. Об этом сообщает Der Tagesspiegel.

Инцидент произошел вечером 15 марта. Один человек госпитализирован.

Пресс-служба транспортной компании Кельна KVB пишет в Twitter, что по информации полиции, один из водителей, вероятно, был пьян.

"Если это правда, мы глубоко потрясены и выясним все обстоятельства. До сих пор таких вещей не было в KVB", - говорится в сообщении.

Спикер полиции Кельна подтвердил в ночь на пятницу, 16 марта, что тест на алкоголь был положительным. Тем не менее, результат анализа крови все еще не был готов утром.

Напомним, 28 февраля в Египте столкнулись два поезда, 15 человек погибли. Еще 40 человек получили ранения.

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Теги: трамвай, Кельн, столкновение
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