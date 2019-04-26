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В Словакии объявили о запуске поезда в Украину

Новости » Общество    26.04.2019 - 15:39
В Словакии объявили о запуске поезда в Украину
Иллюстративное фото (railway.lviv.ua)

Поезд Кошице-Мукачево запустят 9 июня

С 9 июня 2019 года начнется курсирование нового поезда Кошице-Мукачево. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта Словакии.

Сообщается, что на востоке Словакии после летней смены графика добавляются две пары поездов сообщением Кошице-Мукачево.

"Я рад, что нам сравнительно быстро удается запустить новые поезда, которые, безусловно, помогут всему региону. Новое железнодорожное сообщение между Мукачево и Кошице поможет улучшить транспорт и сделать этот регион более привлекательным для туристов. Это, конечно, также принесет больше рабочих мест", - заявил министр транспорта Словакии Арпад Эрсек.

Также сообщается, что поезда на линии Кошице-Мукачево позволят улучшить сообщение в направлении Одессы, Киева, Харькова и Львова, а также Прешова, Братиславы и Праги. При пересечении государственной границы будут соблюдаться все условия Шенгенской зоны для въезда на территорию Словакии.

Напомним, в начале апреля поезд Мукачево-Кошице совершил тестовый рейс.

Ранее также сообщалось, что в Украине появится скоростная трасса Львов-Мукачево-Ужгород.

 

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