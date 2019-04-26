У Словаччині оголосили про запуск поїзда до України

Ілюстративне фото (railway.lviv.ua)

Поїзд Кошице-Мукачево запустять 9 червня

З 9 червня 2019 року розпочнеться курсування нового поїзда Кошице-Мукачево. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Словаччини.

Повідомляється, що на сході Словаччини після літньої зміни графіка додаються дві пари поїздів сполученням Кошице-Мукачево.

"Я радий, що нам вдається порівняно швидко запустити нові потяги, які, безумовно, допоможуть всьому регіону. Нове залізничне сполучення між Мукачево і Кошице допоможе поліпшити транспорт і зробити цей регіон більш привабливим для туристів. Це, звичайно, також принесе більше робочих місць", - заявив міністр транспорту Словаччини Арпад Ерсек.

Також повідомляється, що поїзди на лінії Кошице-Мукачево дозволять поліпшити сполучення в напрямку Одеси, Києва, Харкова та Львова, а також Прешова, Братислави і Праги. При перетині державного кордону будуть дотримуватися всі умови Шенгенської зони для в'їзду на територію Словаччини.

Нагадаємо, на початку квітня поїзд Мукачево-Кошице здійснив тестовий рейс.

Раніше також повідомлялося, що в Україні з'явиться швидкісна траса Львів-Мукачево-Ужгород.