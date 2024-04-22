Словаки за шість днів зібрали понад 3 млн євро на боєприпаси для України

Словаччина не передає військову допомогу

Нагадаємо, минулого року у Словаччині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких було сформовано новий уряд.

Прем'єр-міністром став Роберт Фіцо - голова партії, що перемогла. Він відомий своєю проросійською позицією, зокрема він виступає проти передачі Україні зброї.

Після того, як Фіцо очолив уряд, Словаччина перестала передавати Україні військову допомогу, але словацьким компаніям цього не заборонили.

До речі, 11 квітня Фіцо анонсував велику допомогу Україні у розмінуванні. Це передбачає передачу відповідної техніки.

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