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Словаки за шість днів зібрали понад 3 млн євро на боєприпаси для України

Фото: словаки організували збір коштів на снаряди для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Словаччини добровільно пожертвували понад 3 мільйони євро на чеську ініціативу, в рамках якої для українських військових купують снаряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт збору коштів.

Збір відкрили лише у вівторок, 16 квітня. Станом на сьогодні зібрано 3 098 574 млн євро. Загалом гроші пожертвували 50 162 особи.

На сайті організатори збору коштів зазначають, що уряд Словаччини відмовився від участі у чеській ініціативі щодо боєприпасів для України.

"Буде дуже шкода, якщо так і залишиться. Ми не хочемо миритися з відмовою у допомозі сусідові, охопленому війною. Давайте покажемо, що не лише вони ухвалюють таке рішення. Ми переконані, що позиція уряду не відображає думки більшості громадян. Ми впевнені, що ми, народ Словаччини, хочемо і можемо допомогти", - наголосили організатори.

Вони пообіцяли допомогти Україні, незважаючи на "проросійський уряд Словаччини".

Словаччина не передає військову допомогу

Нагадаємо, минулого року у Словаччині відбулися парламентські вибори, за підсумками яких було сформовано новий уряд.

Прем'єр-міністром став Роберт Фіцо - голова партії, що перемогла. Він відомий своєю проросійською позицією, зокрема він виступає проти передачі Україні зброї.

Після того, як Фіцо очолив уряд, Словаччина перестала передавати Україні військову допомогу, але словацьким компаніям цього не заборонили.

До речі, 11 квітня Фіцо анонсував велику допомогу Україні у розмінуванні. Це передбачає передачу відповідної техніки.

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