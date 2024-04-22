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Словаки за шесть дней собрали более 3 млн евро на боеприпасы для Украины

Фото: словаки организовали сбор средств на снаряды для ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Граждане Словакии добровольно пожертвовали более 3 миллионов евро на чешскую инициативу, в рамках которой для украинских военных покупают снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сбора средств.

Сбор открыли только во вторник, 16 апреля. По состоянию на сейчас собрано 3 098 574 млн евро. Всего деньги пожертвовали 50 162 человека. 

На сайте организаторы сбора средств отмечают, что правительство Словакии отказалось от участия в чешской инициативе насчет боеприпасов для Украины. 

"Будет очень жаль, если так и останется. Мы не хотим мириться с отказом в помощи соседу, охваченному войной. Давайте покажем, что не только они принимают такое решение. Мы убеждены, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим и можем помочь", - подчеркнули организаторы. 

Они пообещали помочь Украине, несмотря на "пророссийское правительство Словакии".

Словакия не передает военную помощь

Напомним, в прошлом году в Словакии состоялись парламентские выборы, по итогам которых было сформировано новое правительство.

Премьер-министром стал Роберт Фицо - глава победившей партии. Он известен своей пророссийской позицией, в частности, он выступает против передачи Украине оружия.

После того, как Фицо возглавил правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь, но словацким компаниям этого делать не запретили.

К слову, 11 апреля Фицо анонсировал большую помощь Украине в разминировании. Это предусматривает передачу соответствующей техники.

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