Словаки за шесть дней собрали более 3 млн евро на боеприпасы для Украины

Граждане Словакии добровольно пожертвовали более 3 миллионов евро на чешскую инициативу, в рамках которой для украинских военных покупают снаряды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт сбора средств.
Сбор открыли только во вторник, 16 апреля. По состоянию на сейчас собрано 3 098 574 млн евро. Всего деньги пожертвовали 50 162 человека.
На сайте организаторы сбора средств отмечают, что правительство Словакии отказалось от участия в чешской инициативе насчет боеприпасов для Украины.
"Будет очень жаль, если так и останется. Мы не хотим мириться с отказом в помощи соседу, охваченному войной. Давайте покажем, что не только они принимают такое решение. Мы убеждены, что позиция правительства не отражает мнения большинства граждан. Мы уверены, что мы, народ Словакии, хотим и можем помочь", - подчеркнули организаторы.
Они пообещали помочь Украине, несмотря на "пророссийское правительство Словакии".
Напомним, в прошлом году в Словакии состоялись парламентские выборы, по итогам которых было сформировано новое правительство.
Премьер-министром стал Роберт Фицо - глава победившей партии. Он известен своей пророссийской позицией, в частности, он выступает против передачи Украине оружия.
После того, как Фицо возглавил правительство, Словакия перестала передавать Украине военную помощь, но словацким компаниям этого делать не запретили.
К слову, 11 апреля Фицо анонсировал большую помощь Украине в разминировании. Это предусматривает передачу соответствующей техники.
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