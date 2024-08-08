У Словаччині змінили правила оформлення тимчасового захисту: деталі

Зміни до правил реєстрації почали діяти з 6 серпня. Тепер українці зможуть оформити тимчасовий захист у будь-якому відділенні поліції у справах іноземців. Центр допомоги у Братиславі (вул. Боттова, 7) більше не надаватиме цих послуг, повідомили у словацькому МВС.

Із 5 серпня всім українським біженцям для оформлення тимчасового захисту треба попередньо заповнити заяву онлайн. Без цього буде неможливо подати заяву про тимчасовий притулок у відділі іноземної поліції.

"Щоб подати прохання про надання тимчасового притулку, необхідно завчасно записатися на прийом у вибраному іноземному відділенні поліції через систему бронювання. На одну дату можна забронювати лише одну особу", - йдеться на сайті відомства.

Зарезервувати час прийому можна на сайті міністерства у відділі системи бронювання. Проте тимчасовий захист можна оформити лише в окремі дні: у вівторок та четвер з 07:30 до 13:30 години.

Заяву про надання тимчасового притулку можна подати в будь-якому із 13 відділів поліції незалежно від запланованого місця проживання у Словаччині: у містах Міхаловце, Кошице, Пряшів, Римавська Собота, Ружомберок, Банська Бистриця, Жиліна, Тренчин, Нітра, Дунайська Стреда, Нове Замки, Трнава, Братислава.

Фото: Українські біженці у Словаччині (gettyimages.com)

Як зазначається на сторінці Міжнародної організації з міграції у Словаччині, якщо людина має закордонний паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, статус тимчасового притулку буде надано негайно. Якщо документа немає, рішення за заявою ухвалюватимуть не менше 30 днів. На підтвердження тимчасового захисту буде виданий документ про дозвіл на перебування з позначкою "DOČASNÉ ÚTOČISKO".