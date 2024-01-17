У Словаччині змінили правила експорту зброї. Politico розповіло, як це вплине на Україну

Парламент Словаччини підтримав поправку, яка наділяє Міністерство оборони правом затверджувати експорт зброї, відкриваючи шлях державним і приватним збройовим компаніям для продовження озброєння України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зазначається, що президент Зузана Чапутова раніше наклала вето на законопроєкт, схвалений у прискореному порядку незадовго до Різдва, мотивуючи це тим, що Міністерство оборони не має у своєму розпорядженні експертних ресурсів для оцінки потенційних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки Словаччини.

"Але критики очевидної зміни ситуації (право вето на експорт зброї досі належало Міністерству закордонних справ і розвідувальній службі) заявили, що антизбройова позиція прем'єра Роберта Фіцо щодо України була спрямована на залучення голосів до його партії на торішніх виборах", - йдеться в матеріалі.

Politico пише, що олігархи, які стоять за партією Фіцо, зможуть багато виграти від можливості продавати свою продукцію Україні, і раніше було ясно, що вони збираються продовжувати постачати зброю Києву.

Війна в Україні принесла прибуток збройовим компаніям

Видання пише, що вторгнення Росії в Україну позитивно позначилося на оборонному секторі Словаччини, насамперед для виробника боєприпасів ZVS Holding. Це спільне підприємство приватної MSM Group, заснованої чеським збройовим підприємцем Ярославом Стрнадом, і DMD Group, що належить Міністерству оборони під керівництвом Роберта Калиняка.

За перші сім місяців 2023 року ZVS Holding зафіксувала виручку в розмірі 44 мільйонів євро порівняно з 40 мільйонами євро за весь 2022 рік, переважно через агресію Росії в Україні. Компанія прогнозувала виручку в розмірі 80 мільйонів євро за весь рік.

Інші компанії, пов'язані зі Стрнадом, домоглися настільки ж хороших результатів. Фірма з виробництва боєприпасів VOP Nováky, яку MSM Group орендувала на 20 років за попереднього уряду Смера, у 2022 році майже вчетверо збільшила свої доходи порівняно з попереднім роком до 77 мільйонів євро, піднявшись зі збитку в 4 мільйони євро.

Що каже опозиція

Опозиція побачила явний конфлікт інтересів у рішенні Міністерства оборони про ліцензії на експорт зброї.

"Калиняк (міністр оборони - ред.) зможе усунути конкуренцію одним рішенням за заявкою на отримання ліцензії", - заявила газеті депутатка Вероніка Ремішова.

За її словами, реальний вплив полягатиме в тому, що ніхто не отримає експортну ліцензію, доки її не буде схвалено їхнім бізнес-конкурентом і новим господарем військової промисловості, міністром оборони Робертом Калиняком.

Позиція уряду Словаччини щодо підтримки України

Нагадаємо, після осінніх виборів у Словаччині чиновники уряду вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу.

Лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо, який став новим прем'єром Словаччини, неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Також він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

У листопаді Роберт Фіцо, який пообіцяв припинити військову допомогу Україні, заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.