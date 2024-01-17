В Словакии изменили правила экспорта оружия. Politico рассказало, как это повлияет на Украину

Парламент Словакии поддержал поправку, которая наделяет Министерство обороны правом утверждать экспорт оружия, открывая путь государственным и частным оружейным компаниям для продолжения вооружения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Отмечается, что президент Зузана Чапутова ранее наложила вето на законопроект, одобренный в ускоренном порядке незадолго до Рождества, мотивируя это тем, что Министерство обороны не располагает экспертными ресурсами для оценки потенциальных рисков продажи оружия для международной репутации и безопасности Словакии.

"Но критики очевидного изменения ситуации (право вето на экспорт оружия до сих пор принадлежало Министерству иностранных дел и разведывательной службе) заявили, что антиоружейная позиция премьера Роберта Фицо в отношении Украины была направлена на привлечение голосов к его партии на прошлогодних выборах", - говорится в материале.

Politico пишет, что олигархи, которые стоят за партией Фицо, смогут многое выиграть от возможности продавать свою продукцию Украине, и ранее было ясно, что они собираются продолжать поставлять оружие Киеву.

Война в Украине принесла прибыль оружейным компаниям

Издание пишет, что вторжение России в Украину положительно сказалось на оборонном секторе Словакии, прежде всего для производителя боеприпасов ZVS Holding. Это совместное предприятие частной MSM Group, основанной чешским оружейным предпринимателем Ярославом Стрнадом, и DMD Group, принадлежащей Министерству обороны под руководством Роберта Калиняка.

За первые семь месяцев 2023 года ZVS Holding зафиксировала выручку в размере 44 миллионов евро по сравнению с 40 миллионами евро за весь 2022 год, в основном из-за агрессии России в Украине. Компания прогнозировала выручку в размере 80 миллионов евро за весь год.

Другие компании, связанные со Стрнадом, добились столь же хороших результатов. Фирма по производству боеприпасов VOP Nováky, которую MSM Group арендовала на 20 лет при предыдущем правительстве Смера, в 2022 году почти вчетверо увеличила свои доходы по сравнению с предыдущим годом до 77 миллионов евро, поднявшись с убытка в 4 миллиона евро.

Что говорит оппозиция

Оппозиция увидела явный конфликт интересов в решении Министерства обороны о лицензии на экспорт оружия.

"Калиняк (министр обороны - ред.) сможет устранить конкуренцию одним решением по заявке на получение лицензии", - заявила газете депутат Вероника Ремишова.

По ее словам, реальное влияние будет заключаться в том, что никто не получит экспортную лицензию, пока она не будет одобрена их бизнес-конкурентом и новым хозяином военной промышленности, министром обороны Робертом Калиняком.

Позиция правительства Словакии по поддержке Украины

Напомним, после осенних выборов в Словакии чиновники правительства уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь.

Лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо, ставший новым премьером Словакии, неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. Также он считает, что война является "замороженным конфликтом", который, якобы, невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

В ноябре Роберт Фицо, пообещавший прекратить военную помощь Украине, заявил, что не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.