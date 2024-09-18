У Словаччині злякалися "нових конфліктів" у разі вступу України до НАТО

Словаччина побоюється можливого членства України в НАТО. Це нібито може призвести до нових конфліктів.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.sk .

Глава словацького МЗС після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою розповів журналістам, що конфлікт Росії та України "не може бути вирішений військовим шляхом", тому Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення.

Також він додав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах щодо вступу до НАТО.

"Членство в НАТО призведе до нових конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди їй йти", - наголосив Бланар.

У свою чергу Сибіга висловив упевненість у тому, що членство України в НАТО відповідає інтересам як Києва, так і Братислави, оскільки це стане гарантією стабільності.

"Членство України в НАТО приведе до миру", - додав міністр.