ua en ru
Ср, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Словаччині злякалися "нових конфліктів" у разі вступу України до НАТО

Братислава, Середа 18 вересня 2024 21:41
UA EN RU
У Словаччині злякалися "нових конфліктів" у разі вступу України до НАТО Фото: Юрай Бланар, голова МЗС Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина побоюється можливого членства України в НАТО. Це нібито може призвести до нових конфліктів.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.sk.

Глава словацького МЗС після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою розповів журналістам, що конфлікт Росії та України "не може бути вирішений військовим шляхом", тому Братислава виступає за якнайшвидший пошук мирного рішення.

Також він додав, що Словаччина підтримує членство України в ЄС, але розходиться з Києвом у поглядах щодо вступу до НАТО.

"Членство в НАТО призведе до нових конфліктів, але ми поважаємо право України обирати, куди їй йти", - наголосив Бланар.

У свою чергу Сибіга висловив упевненість у тому, що членство України в НАТО відповідає інтересам як Києва, так і Братислави, оскільки це стане гарантією стабільності.

"Членство України в НАТО приведе до миру", - додав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, Україна прагне членства в НАТО, оскільки це змогло б захистити її від можливого повторного нападу Росії.

Як наголошували екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та голова Офісу президента Андрій Єрмак, лише вступ України до Альянсу може встановити тривалий світ у Європі.

Але поки що країни Альянсу не поспішають запрошувати Україну до НАТО і обмежуються лише обіцянками про вступ у майбутньому. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна в Україні
NEWS
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії