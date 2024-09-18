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Єрмак і Расмуссен: Тільки вступ України в НАТО забезпечить мир у Європі

Середа 18 вересня 2024 08:22
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Єрмак і Расмуссен: Тільки вступ України в НАТО забезпечить мир у Європі Ілюстративне фото: Єрмак і Расмуссен у колонці висловилися про вступ України в НАТО (Getty Images)
Автор: Андрій Єрмак

Лише гарантій безпеки з боку західних союзників України недостатньо для встановлення тривалого миру і безпеки в Європі. Для цього необхідно, щоб Україна вступила в НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в колонці екс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена та голови Офісу президента Андрія Єрмака "Як досягнути миру за допомогою сили в Україні".

"Разом із негайною підтримкою союзники України мають зобов’язатися надавати їй військову техніку та фінансові ресурси стільки, скільки буде потрібно. Україна вже отримала довгострокові гарантії безпеки від більш ніж 30 країн у рамках Київського безпекового договору, співавторами якого ми є. Тепер настав час довести, що ці гарантії мають силу", - йдеться в публікації.

Эрмак та Расмуссен у своїй колонці пишуть, що у найближчі місяці їхні зусилля будуть зосереджені на тому, щоб ці гарантії були реалізовані.

"Для цього ми будемо проводити моніторинг їхнього виконання, оцінку нових загроз і наголошення на тому, як безпекові потреби України узгоджуються із ширшою стратегією оборони Європи", - розповіли глава Офісу президента та колишній генсек НАТО.

Однак, пишуть Єрмак та Расмуссен, аби не допустити перемогу російського диктатора Володимира Путіна, потрібно "значно більше, ніж просто гарантії безпеки".

"Союзники України повинні розширити свою підтримку шляхом підготовки українських сил на території України та залучення цивільних підрядників або спеціалізованих військових команд для ремонту пошкодженого обладнання на місці. Союзники, які мають спільний кордон з Україною, можуть створити розширений щит протиповітряної оборони над Західною Україною, щоб перехоплювати російські ракети та безпілотники, тим самим рятуючи мирне населення та дозволяючи передислокувати системи ППО ближче до фронту", - йдеться у колонці.

Єрмак та Расмуссен наголошують, що кожен із цих кроків безсумнівно зміцнить позиції України на майбутніх переговорах.

"Але врешті-решт єдиний спосіб забезпечити довгостроковий мир і безпеку в Європі - це вступ України в НАТО. Якщо Україна лишиться в сірій зоні між Росією та Альянсом, то це породить нову нестабільність, агресію та насильство. Лідери НАТО мають діяти рішуче й запропонувати Україні шлях до членства. Хоч це і не означає негайний вступ України до Альянсу, таке зобов’язання дасть Путіну потужний сигнал, що його війна не зможе запобігти цьому в майбутньому", - написали автори колонки Єрмак та Расмуссен.

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НАТО Андерс Фог Расмуссен Андрій Єрмак
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