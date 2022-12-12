В Словакии заработала база по ремонту крупной военной техники для Украины
В Словакии начала функционировать база по ремонту крупной военной техники для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
"С помощью нового ремонтного центра вблизи границы Словакии с Украиной правительства и оружейная промышленность хотят обеспечить дальнейшее использование тяжелых вооружений для отражения агрессивной войны России", - заявил бригадный генерал Кристиан Фройдинг, председатель специального штаба по Украине в Министерстве обороны Германии.
Немецкая танкостроительная компания Krauss-Maffei Wegmann организовывает в регионе ремонт крупной техники, которая была изношена или повреждена в боях в Украине, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000.
Напомним, ранее сообщалось, что ремонтный завод в городе Молдава-над-Бодвоу на востоке Словакии будет не только ремонтировать, но и модернизировать украинскую военную технику.
Также мы писали, что Словакия отдаст приоритет любым дальнейшим поставкам вооружения Украине. Поэтому отложила поставки восьми гаубиц Zuzana 2 Словацким вооруженным силам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.