Євросоюз готує 17-й пакет санкцій проти РФ на випадок, якщо Москва відмовиться припинити вогонь в Україні. Заходи хочуть узгодити в координації зі США.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24 .

В інтерв'ю агентству AFP він згадав про ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який попередив про "розгромні" санкції проти РФ. Барро підкреслив, що ЄС прагне скоординувати Сочі дії зі Сполученими Штатами Америки.

"Ми, європейці, будемо супроводжувати цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми постараємося узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій", - заявив французький міністр.

Він також додав, що зараз єдиною перешкодою до миру в Україні є російський диктатор Володимир Путін. Київ тим часом виконав свою частину угоди.

"(Україна - ред.) прийняла беззастережне припинення вогню і вчора погодилася укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо критично важливих корисних копалин. Тим часом Росія Володимира Путіна не доклала жодних зусиль, не подала жодних сигналів про те, що вона готова до припинення вогню і миру, до яких прагне президент Дональд Трамп, і до яких прагнуть європейці та, звісно ж, українці", - сказав він.

Міністр закордонних справ Франції не відкинув можливості того, що його країна, яка має експертизу в галузі рідкоземельних металів, може укласти економічну угоду з Україною. Барро також згадав про обговорення, які тривають на цю тему.

"Ми розглядаємо можливості, які нам відкриваються, і ми скористаємося ними, якщо вони відповідають взаємним інтересам Франції та України", - резюмував глава французького МЗС.