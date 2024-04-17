Для Словаччини важливо, щоб допомога Україні була двосторонньою, - Фіцо

Він зазначив, що саміт, який відбудеться 17-18 квітня, буде присвячений насамперед єдиному ринку і конкурентоспроможності, а також ситуації на Близькому Сході та Україні.

У контексті України, за його словами, на саміті обговорюватимуть питання про постачання систем протиповітряної оборони. Фіцо зазначив, що Словаччині більше нічого дати Україні, і розкритикував попередній уряд за надання Україні системи С-300. Він заявив, що ніколи б цього не зробив.

Однак якщо на саміті будуть висунуті положення про те, що така підтримка є двосторонньою справою, Фіцо не буде на них нападати.

"На майбутньому позачерговому саміті ЄС для Словаччини найважливіше отримати гарантію, що військова допомога Україні - це справа двосторонніх відносин", - заявив він.

Він також згадав про спільне засідання урядів Словаччини та України, вказавши на різні форми допомоги, яку Словаччина надає Україні, наприклад, допомогу в розмінуванні.

Водночас він повторив, що війна в Україні, на його думку, не має військового рішення.

