Для Словакии важно, чтобы помощь Украине была двусторонней, - Фицо

Самое важное для Словакии на предстоящем внеочередном саммите Европейского совета - гарантировать, что военная помощь Украине является двусторонним вопросом.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasr.
Он отметил, что саммит, который пройдет 17-18 апреля, будет посвящен в первую очередь единому рынку и конкурентоспособности, а также ситуации на Ближнем Востоке и Украине.
В контексте Украины, по его словам, на саммите будет обсуждаться вопрос о поставках систем противовоздушной обороны. Фицо отметил, что Словакии больше нечего дать Украине, и раскритиковал предыдущее правительство за предоставление Украине системы С-300. Он заявил, что никогда бы этого не сделал.
Однако если на саммите будут выдвинуты положения о том, что такая поддержка является двусторонним делом, Фицо не будет на них нападать.
"На предстоящем внеочередном саммите ЕС для Словакии самое важное получить гарантию, что военная помощь Украине - это дело двусторонних отношений", - заявил он.
Он также упомянул о совместном заседании правительств Словакии и Украины, указав на различные формы помощи, которую Словакия оказывает Украине, например, помощь в разминировании.
В то же время он повторил, что война в Украине, по его мнению, не имеет военного решения.
Предыдущее правительство Словакии, придерживающееся правоцентристских взглядов, активно помогало Украине в противостоянии российской агрессии. Поставки военной техники, включая боевые машины, системы ПВО С-300 и истребители МиГ-29, стали важной частью этой поддержки.
Однако 25 октября 2023 года ситуация изменилась. Роберт Фицо, лидер партии Smer-SD, одержав победу на выборах, занял пост премьер-министра. Новое руководство страны декларирует отход от прежней политики поддержки Украины.
Фицо заявил, что Словакия не будет поставлять оружие Киеву. Он позиционирует текущий конфликт как "замороженный", не поддающийся разрешению путем военных поставок.
Данная перемена курса вызывает неоднозначную реакцию. Сторонники нового премьера видят в ней прагматичный подход, направленный на снижение вовлеченности страны в опасный конфликт.
Критики же обеспокоены тем, что отказ от помощи Украине ослабит ее позиции в борьбе с агрессором и может иметь негативные последствия для всей Европы.
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