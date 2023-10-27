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У Словаччині уточнили, що виступають не проти всієї військової допомоги Україні

П'ятниця 27 жовтня 2023 19:15
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У Словаччині уточнили, що виступають не проти всієї військової допомоги Україні Фото: спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Обіцянка нового уряду Словаччини припинити військову допомогу Україні має торкнутися тільки військових поставок, але не комерційних продажів.

Про це заявив речник парламенту Словаччини та лідер лівоцентристської партії "Хлас" Петер Пеллегріні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пеллегріні висловився за те, щоб дозволити продовжувати виконувати замовлення, зроблені на комерційній основі.

"Якщо хтось замовляє і оплачує ці системи, то це підтримка словацької промисловості", - заявив він.

Оборонна промисловість Словаччини, як і інших країн центральної та східної Європи, переживає підйом на тлі зусиль з надання допомоги Україні в боротьбі з російським вторгненням.

Прем'єр Словаччини проти допомоги Україні

Новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Глава уряду Словаччини підтвердив відмову від допомоги Україні під час виступу перед членами парламентського комітету з питань європейських справ перед самітом лідерів у Брюсселі 26 жовтня.

Також він висловив думку, що на даному етапі широкомасштабної війни РФ у Москви "більші територіальні досягнення, ніж Україна".

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від військової допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

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