В Словакии уточнили, что выступают не против всей военной помощи Украине
Обещание нового правительства Словакии прекратить военную помощь Украине должно коснуться только военных поставок, но не коммерческих продаж.
Об этом заявил спикер парламента Словакии и лидер левоцентристской партии "Хлас" Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Пеллегрини высказался за то, чтобы разрешить продолжать выполнять заказы, сделанные на коммерческой основе.
"Если кто-то заказывает и оплачивает эти системы, то это поддержка словацкой промышленности", - заявил он.
Оборонная промышленность Словакии, как и других стран центральной и восточной Европы, переживает подъем на фоне усилий по оказанию помощи Украине в борьбе с российским вторжением.
Премьер Словакии против помощи Украине
Новый премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет поддерживать предоставление Украине военной помощи для борьбы с российской агрессией.
Глава правительства Словакии подтвердил отказ от помощи Украине во время выступления перед членами парламентского комитета по европейским делам перед саммитом лидеров в Брюсселе 26 октября.
Также он выразил мнение, что на данном этапе широкомасштабной войны РФ у Москвы "большие территориальные достижения, чем у Украины".
Позже в Словакии придумали оправдание отказа от военной помощи Украине. Братислава вроде бы больше не может оказывать помощь, поскольку ей нужно сохранить собственную обороноспособность.
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