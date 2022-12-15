У Словаччині уряд має піти у відставку, до парламенту плануються дострокові вибори

Як пише видання, вотум недовіри було винесено на засідання парламенту депутатами партій SaS і Hlas. Цю пропозицію підтримали 78 словацьких депутатів із 76 необхідних, проти проголосували 20, ще двоє утрималися. Депутати від партії прем’єра під назвою OĽaNO вийшли із зали під час голосування.

За словами голови SaS Ріхарда Сулика, міністр фінансів Ігор Матович мав піти з посади, але в останній момент передумав. Цю версію підтвердили і в Президентському палаці.

Видання нагадує, що саме конфлікти між Матовичем і Суликом із економічних питань зрештою призвели до виходу SaS із коаліції. Сулик відхилив умови Матовича і заявив, що Хегер пообіцяв відправити того у відставку.

"Результати голосування були невідомі до останнього моменту, оскільки ще вранці в четвер міністр фінансів Ігор Матович запропонував піти у відставку у разі, якщо партія SaS, вихід із коаліції якої й призвів до урядової кризи, відкличе вотум недовіри й підтримає держбюджет", - пише Dennik N.

Голова Національної Ради Словацької Республіки Борис Коллар зазначив, що дострокові вибори мають відбутися у травні або червні 2023 року. До наступних виборів Кабінет міністрів Едуарда Хегера працюватиме у статусі виконувачів обов’язків.