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У Словаччині розкрили подробиці спроби підпалу українського заводу Skyeton

19:02 27.08.2026 Чт
2 хв
Це не перша спроба злочинних дій проти виробника дронів
aimg Олена Бджола
Фото: Дрон Raybird-3 виробництва компанії Skyeton (Getty Images)

Підпал був спрямований проти українського виробника дронів Skyeton. За спробою, ймовірно, стоять російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Словаччини, передає Reuters.

Підготовка підпалу Skyeton

Прокурори у Пряшеві заявили 27 серпня, що спланований трьома підозрюваними на сході Словаччини підпал був спрямований проти Skyeton.

Компанія, заснована в Україні, виробляє безпілотники для цивільного та військового використання в Україні та інших країнах.

Деталі справи

Німецький прокурор повідомив Reuters, що 26-річного латвійця затримали в Гамбурзі, і триває процедура його екстрадиції.

Словацькі прокурори заявили, що двох інших підозрюваних - латвійця та українця - було затримано у Словаччині. Пошкодження майна та постраждалих не було.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у четвер суд постановив залишити їх під вартою до завершення розслідування.

Словацька поліція поки що не встановила жодної особи, підозрюваної у замовленні нападу.

Група, яка називає себе "Глобальні громадяни проти війни 1984", взяла на себе відповідальність у заяві для Reuters та вимагала звільнення двох підозрюваних.

Що кажуть у Skyeton

Компанія Skyeton у коментарі для РБК-Україна офіційно зазначила, що росіяни регулярно намагаються атакувати їх виробничі потужності в Україні та їх репутацію.

"Нещодавній замах на наше виробництво у Словаччині - це чергове свідоцтво того, що українські зброярі їм уже поперек горла, а отже, ми на правильному шляху. Ми дякуємо всім службам та поліції, які допомогли запобігти атаці та затримати учасників злочину", - кажуть у компанії.

Також, за словами Skyeton, всі виробничі потужності, включно із заводом у Словаччині, працюють в першу чергу на забезпечення потреб Сил оборони України.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція Словаччини 25 серпня запобігла підпалу заводу з виробництва безпілотників. У справі затримали трьох іноземців.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили значну кількість запалювальної суміші, а також інструменти, мобільні телефони, фотоапарат і написаний від руки план.

Також повідомлялося, що у ФРН суд виніс вирок українцю, якого звинуватили у шпигунстві та підготовці диверсій на користь Росії. Чоловіка засудили до 1 року та 3 місяців позбавлення волі.

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