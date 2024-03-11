UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Словаччині проти відправлення військ НАТО. Запропонували повернути боєздатних чоловіків до України

Фото: міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк виступив проти відправлення військ НАТО до України. Як варіант він запропонував "повернути боєздатних українців на батьківщину".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook партії SMER - SSD.

За його словами, введення військ з країн-членів НАТО в Україну це "груба червона лінія", перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту.

Міністр також додав, що якщоб західні країни, в тому числі, словацька опозиція "серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали повернути боєздатних українців на батьківщину".

"Настав час шукати мирні шляхи вирішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - констатував Каліняк.

Відправка військ НАТО в Україну

Нещодавно на тлі активних дискусій щодо відправки іноземних військ в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Києву насамперед потрібна достатня кількість боєприпасів.

А президент Чехії Петр Павел зазначав, що війська НАТО можуть здійснювати допоміжну діяльність безпосередньо на території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил.

Нагадаємо, 26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна в Україні