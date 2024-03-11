У Словаччині проти відправлення військ НАТО. Запропонували повернути боєздатних чоловіків до України

За його словами, введення військ з країн-членів НАТО в Україну це "груба червона лінія", перетин якої значно підвищить ризик глобального конфлікту.

Міністр також додав, що якщоб західні країни, в тому числі, словацька опозиція "серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали повернути боєздатних українців на батьківщину".

"Настав час шукати мирні шляхи вирішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", - констатував Каліняк.

Відправка військ НАТО в Україну

Нещодавно на тлі активних дискусій щодо відправки іноземних військ в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Києву насамперед потрібна достатня кількість боєприпасів.

А президент Чехії Петр Павел зазначав, що війська НАТО можуть здійснювати допоміжну діяльність безпосередньо на території України, оскільки це не порушує жодних міжнародних правил.

Нагадаємо, 26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні. Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.