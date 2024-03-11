В Словакии против отправки войск НАТО. Предложили вернуть боеспособных мужчин в Украину

По его словам, ввод войск из стран-членов НАТО в Украину это "грубая красная линия", пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта.

Министр также добавил, что если бы западные страны, в том числе, словацкая оппозиция "серьезно относились к поддержке Украины и победе над Россией, они призвали бы вернуть боеспособных украинцев на родину".

"Пора искать мирные пути решения. Лишь немедленно прекратив боевые действия, мы сможем предотвратить дальнейшее кровопролитие и восстановить суверенитет Украины", - констатировал Калиняк.

Отправка войск НАТО в Украину

Недавно на фоне активных дискуссий по отправке иностранных войск в Украину министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Киеву, прежде всего, нужно достаточное количество боеприпасов.

А президент Чехии Петр Павел отмечал, что войска НАТО могут осуществлять вспомогательную деятельность непосредственно на территории Украины, поскольку это не нарушает никаких международных правил.

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели. В частности, во время саммита президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам в том, что пока консенсус по этому вопросу отсутствует.