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У Словаччині пояснили ситуацію із затримкою на кордоні німецької техніки для України

Фото: міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Словаччина не несе відповідальності за затримку на кордоні німецького озброєння, яке направляється в Україну. Проблеми були спричинені німецьким підрядником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TERAZ.

Очільник міністерства оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна виконала всі свої зобов'язання, що випливають з меморандуму про ремонт озброєнь, підписаного з Німеччиною. Він визнав існування певних проблем, але сказав, що вони були спричинені німецьким підрядником.

"Ми повідомили про це німецьку сторону. Міністерство оборони Німеччини та офіс канцлера вжили адекватних заходів. Ситуація зрушила з мертвої точки, і я більше не бачу в цьому проблеми. У мене немає інформації про те, що якась техніка стояла б на кордоні тижнями", - сказав міністр.

За його словами, проблеми з високою сумою митних зборів, про які писали німецькі ЗМІ, вдалося вирішити дуже швидко.

"Проблеми були зовсім інші. Вони будуть вирішені після того, як німецька компанія, яка за це відповідає, виконає своє завдання", - додав він, зазначивши, що не передбачає жодних подальших проблем.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Словаччина тижнями не пускає до своєї країни зброю з України, яка має там ремонтуватись.

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