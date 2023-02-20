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В Словакии объяснили ситуацию с задержкой на границе немецкой техники для Украины

Фото: министр обороны Словакии Ярослав Надь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Словакия не несет ответственности за задержку на границе немецкого вооружения, направляемого в Украину. Проблемы были вызваны германским подрядчиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TERAZ.

Глава министерства обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна выполнила все свои обязательства, вытекающие из меморандума о ремонте вооружений, подписанного с Германией. Он признал существование определенных проблем, но сказал, что они были вызваны германским подрядчиком.

"Мы сообщили об этом немецкой стороне. Министерство обороны Германии и офис канцлера приняли адекватные меры. Ситуация сдвинулась с мертвой точки, и я больше не вижу в этом проблемы. У меня нет информации о том, что какая-то техника стояла бы на границе неделями", - сказал министр.

По его словам, проблемы с высокой суммой таможенных пошлин, о которых писали немецкие СМИ, удалось решить очень быстро.

"Проблемы были совсем другие. Они будут решены после того, как немецкая компания, отвечающая за это, выполнит свою задачу", - добавил он, отметив, что не предусматривает никаких дальнейших проблем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Словакия неделями не пускает в свою страну оружие из Украины, которое должно там ремонтироваться.

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