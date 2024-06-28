У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: шестеро загиблих

Щодо причин аварії офіційної інформації поки немає. Словацькі ЗМІ з посиланнями на джерела повідомляють про неправильно встановлені шлагбауми та світловий сигнал на переїзді. За неперевіреною інформацією, звуковий та світловий сигнали не працювали протягом трьох днів через сильний дощ.

Водночас джерела словацьких журналістів у Генеральній дирекції чеських залізниць стверджують, що запобіжник на залізничному переїзді працював, а водій автобуса його, імовірно, не помітив.

Машиніст потяга отримав опіки через те, що локомотив загорівся після зіткнення.

За даними компанії-перевізника, якій належав автобус, за кермом був досвідчений водій, його госпіталізували у важкому стані.

На місці аварії працюють експерти-дорожники, слідчі, кінологи.