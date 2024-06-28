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У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: шестеро загиблих

Фото: зіткнення потяга і автобуса у Словаччині (facebook.com/policiaslovakia)
Автор: Вадим Ребрина

Біля словацького міста Нове Замки потяг EuroCity "Прага-Будапешт", в якому знаходилося близько 100 пасажирів, на переїзді врізався в автобус з 8 пасажирами і водієм. За останніми даними, загинули шестеро людей, ще п’ятеро постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аktuality.

Щодо причин аварії офіційної інформації поки немає. Словацькі ЗМІ з посиланнями на джерела повідомляють про неправильно встановлені шлагбауми та світловий сигнал на переїзді. За неперевіреною інформацією, звуковий та світловий сигнали не працювали протягом трьох днів через сильний дощ.

Водночас джерела словацьких журналістів у Генеральній дирекції чеських залізниць стверджують, що запобіжник на залізничному переїзді працював, а водій автобуса його, імовірно, не помітив.

Машиніст потяга отримав опіки через те, що локомотив загорівся після зіткнення.

За даними компанії-перевізника, якій належав автобус, за кермом був досвідчений водій, його госпіталізували у важкому стані.

На місці аварії працюють експерти-дорожники, слідчі, кінологи.

 

Нагадаємо, 26 червня пасажирський потяг злетів з колій у воду на одному з перегонів у республіці Комі, що в Росії.

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