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В Словакии поезд столкнулся с автобусом: шестеро погибших

Фото: столкновение поезда и автобуса в Словакии (facebook.com/policiaslovakia)
Автор: Вадим Ребрина

Возле словацкого города Нове Замки поезд EuroCity "Прага-Будапешт", в котором находилось около 100 пассажиров, на переезде врезался в автобус с 8 пассажирами и водителем. По последним данным, погибли шесть человек, еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аktuality.

О причинах аварии официальной информации пока нет. Словацкие СМИ со ссылками на источники сообщают о неправильно установленных шлагбаумах и световом сигнале на переезде. По непроверенной информации, звуковой и световой сигналы не работали в течение трех дней из-за сильного дождя.

В то же время, источники словацких журналистов в Генеральной дирекции чешских железных дорог утверждают, что предохранитель на железнодорожном переезде работал, а водитель автобуса его, вероятно, не заметил.

Машинист поезда получил ожоги из-за того, что локомотив загорелся после столкновения.

По данным компании-перевозчика, которой принадлежал автобус, за рулем был опытный водитель, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают эксперты-дорожники, следователи, кинологи.

 

Напомним, 26 июня пассажирский поезд слетел с путей в воду на одной из станций в республике Коми в России.

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