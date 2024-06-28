В Словакии поезд столкнулся с автобусом: шестеро погибших

О причинах аварии официальной информации пока нет. Словацкие СМИ со ссылками на источники сообщают о неправильно установленных шлагбаумах и световом сигнале на переезде. По непроверенной информации, звуковой и световой сигналы не работали в течение трех дней из-за сильного дождя.

В то же время, источники словацких журналистов в Генеральной дирекции чешских железных дорог утверждают, что предохранитель на железнодорожном переезде работал, а водитель автобуса его, вероятно, не заметил.

Машинист поезда получил ожоги из-за того, что локомотив загорелся после столкновения.

По данным компании-перевозчика, которой принадлежал автобус, за рулем был опытный водитель, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают эксперты-дорожники, следователи, кинологи.