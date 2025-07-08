У Словаччині почали судити стрільця у Фіцо: що він розповів про мотиви

Цинтулу доставили в будівлю суду за півгодини до початку слухань. При вході він вигукнув: "Хай живе демократія, хай живе вільна культура".

Відповідаючи на запитання журналістів про мотиви нападу, обвинувачений заявив, що виступав проти політики Фіцо, який, за його словами, "душить культуру". При цьому він не визнав провину в тероризмі, стверджуючи, що несе відповідальність лише за стрілянину.

Під час засідання підозрюваний відмовився давати свідчення. Однак прокурор зачитав його попередні заяви, в яких Цинтула говорив: "Оскільки я не згоден із політикою уряду, скасуванням Словацької національної ради, переслідуванням діячів культури і виступаю за направлення військової допомоги Україні, я вирішив завдати шкоди здоров'ю прем'єр-міністра, але не збирався нікого вбивати".

Фото: затримання Цинтули у травні минулого року (Getty Images)

Зі свого боку, сам обвинувачений пізніше зазначив, що "не має нічого проти нинішнього уряду", а "деякі депутати йому навіть симпатизують".

За словами прокурора, раніше Цинтула також заявляв, що не збирався вбивати Фіцо, але "хотів поранити його так, щоб той не зміг встати на ноги до кінця свого життя".