ua en ru
Чт, 16 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон із Україною. Що кажуть у ДПСУ

Україна, Четвер 16 листопада 2023 10:14
UA EN RU
У Словаччині перевізники пригрозили заблокувати кордон із Україною. Що кажуть у ДПСУ Фото: у ДПСУ прокоментували можливе блокування кордону з боку Словаччини (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники поки що не мають інформації щодо блокування кордону України з боку Словаччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

За словами спікера, найбільше пунктів пропуску з Україною є на кордоні з Польщею, а на ділянках з іншими країнами пунктів пропуску значно менше. Зокрема, якщо говорити про Словаччину, то це основний пункт пропуску "Ужгород", де також відбувається перевезення вантажів.

"Станом на ранок сьогодні на напрямку Ужгорода на території Словаччини в напрямку України перебували близько 400 вантажівок, які також очікують на можливість перетну кордон, але рух там відбувається. Про блокування під’їзних шляхів нам поки не відомо", - констатував Демченко

Він нагадав, що коли польські перевізники готувались до акції, то інформація надходила і від польських прикордонників.

"Ну власне ми не маємо інформації від наших колег зі Словаччини, що така акція готується, або запланована на якійсь конкретний день", - констатував він.

Блокування кордону з Україною

Словацькі перевізники заявили, що можуть приєднатись до своїх польських колег та заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною – пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину. 13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон із Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з Україною
NEWS
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
За добу 1330 росіян та понад 315 тисяч з початку війни. Генштаб оновив втрати
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені