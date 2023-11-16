В Словакии перевозчики пригрозили заблокировать границу с Украиной. Что говорят в ГПСУ

У украинских пограничников пока нет информации по блокировке границы Украины со стороны Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

По словам спикера, больше пунктов пропуска с Украиной есть на границе с Польшей, а на участках с другими странами пунктов пропуска значительно меньше. В частности, если говорить о Словакии, то это основной пункт пропуска "Ужгород", где также проходит перевозка грузов.

"По состоянию на утро сегодня на направлении Ужгорода на территории Словакии в направлении Украины находились около 400 грузовиков, которые также ожидают возможности пересечения границы, но движение там происходит. О блокировании подъездных путей нам пока не известно", - констатировал Демченко.

Он напомнил, что когда польские перевозчики готовились к акции, информация поступала и от польских пограничников.

"Ну, собственно, у нас нет информации от наших коллег из Словакии, что такая акция готовится, или запланирована на какой-то конкретный день", - констатировал он.

Блокировка границы с Украиной

Словацкие перевозчики заявили, что могут присоединиться к своим польским коллегам и заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со своей стороны.

Напомним, польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. 13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.