У Словаччини новий президент. Соратник Фіцо склав присягу

"Але я звертаюся сьогодні до всіх громадян Словацької Республіки. Навіть тим, хто голосував за іншого. Я розмовляю з ними з надією, що моя робота на посаді президента одного дня також буде гідною їхньої поваги. А також звертаюся до тих, хто взагалі не голосував, бо вони також є повноправними членами словацького суспільства і беруть участь у його формуванні", - заявив Пеллегріні у своїй інавгураційній промові.

У своїй промові Пеллегріні неоднозначно, але згадав про війну в Україну, зокрема, про українських біженців, який прийняла Словаччина.

"Прямо на вулицях ми зустрічаємо перелякані обличчя біженців з України, багато з яких намагалися врятувати своє життя. У дусі нашої традиційної гостинності ми запропонували вечерю, ночівлю та руку допомоги. Але їхній переляканий погляд, сповнений відчаю та нескінченної трагедії, знищив у нас впевненість, що про війну ми будемо знати лише з розповідей наших дідів", - сказав він.

Хто такий Петер Пеллегріні

Петер Пеллегріні прийшов у політику у 2002 році як помічник депутата від партії Smer, заснованої Робертом Фіцо. У 2018 році Пеллегріні став прем'єр-міністром Словаччини.

Сьогодні Пеллегріні є лідером лівої партії "Голос", яка входить до коаліції з партією тепер вже прем'єра Фіцо. Як і словацький прем'єр, Пеллегріні публічно виступав проти допомоги Україні у війні з РФ.