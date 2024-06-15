ua en ru
Сб, 15 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Словакии новый президент. Соратник Фицо принял присягу

Словакия, Суббота 15 июня 2024 17:45
UA EN RU
У Словакии новый президент. Соратник Фицо принял присягу Фото: Петер Пеллегрини, новый президент Словакии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Словакии состоялась инаугурация избранного президента Петера Пеллегрини. На этом посту он сменил Зузану Чапутову, которая занимала проукраинскую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.

"Но я обращаюсь сегодня ко всем гражданам Словацкой Республики. Даже тем, кто голосовал за другого. Я разговариваю с ними с надеждой, что моя работа на посту президента однажды также будет достойна их уважения. А также обращаюсь к тем, кто вообще не голосовал, потому что они также являются полноправными членами словацкого общества и участвуют в его формировании", - заявил Пеллегрини в своей инаугурационной речи.

В своей речи Пеллегрини неоднозначно, но упомянул о войне в Украине, в частности, об украинских беженцах, принятых Словакией.

"Прямо на улицах мы встречаем испуганные лица беженцев из Украины, многие пытались спасти свою жизнь. В духе нашего традиционного гостеприимства мы предложили ужин, ночевку и руку помощи. Но их испуганный взгляд, полный отчаяния и бесконечной трагедии, уничтожил у нас уверенность, что о войне мы будем знать только по рассказам наших дедов", - сказал он.

Кто такой Петер Пеллегрини

Петер Пеллегрини пришел в политику в 2002 году как помощник депутата от партии Smer, основанной Робертом Фицо. В 2018 году Пеллегрини стал премьер-министром Словакии.

Сегодня Пеллегрини является лидером левой партии "Голос", входящей в коалицию с партией теперь уже премьера Фицо. Как и словацкий премьер, Пеллегрини публично выступал против помощи Украине в войне с РФ.

В начале мая этого года Пеллегрини призвал Украину и РФ к мирным переговорам и предложил сделать это в Братиславе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина допускает участие России во втором саммите мира, но без компромиссов, - Ермак
Украина допускает участие России во втором саммите мира, но без компромиссов, - Ермак
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом