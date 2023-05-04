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У Словаччині хочуть зібрати понад 1 млн євро та купити танк Т-72М1 для України

Фото: Танк Т-72 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ініціатива "Подарунок для України" хоче зібрати у Словаччині 1,2 млн євро та купити танк Т-72М1 для ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník N.

На офіційному сайті ініціативи можна побачити, що вже зараз вдалося зібрати майже 31 тисячу євро на купівлю танка.

Збирати гроші розпочала родина Муцьків, яка займається пошиттям чоловічих костюмів у Братиславі.

Збір розпочався 1 травня, загальну суму буде передано оборонній компанії і далі танк передадуть ЗСУ. Транспортуванням бойової машини опікуватиметься посольство України в Словаччині. Його планують передати у вересні поточного року.

"Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України", - сказав Ніколас Муцька, який є представником родини власників ательє.

Нагадаємо, що Словаччина закінчила процес передачі Україні винищувачів МіГ-29. Всі обіцяні 13 літаків вже в Україні.

Словенія цього тижня в умовах повної таємності доставила в Україну 20 бронетранспортерів Valuk.

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