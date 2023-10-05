Словаччина зібрала для України пакет військової допомоги, але відклала відправку: названо причину

Президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти передачі Україні нового пакету військової допомоги у зв'язку з результатами парламентських виборів, на яких перемогу здобула партія Smer-SD експрем'єра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

За даними видання, оборонне відомство Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакету військової допомоги. Його могли передати ще за головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президент Зузана Чапутова виступила проти такого плану, назвавши передачу "неповагою до виборців".

Спікер Чапутової Мартін Стрижинець пояснив, що вона у такий спосіб "демонструє повагу до результатів демократичних виборів", переможець яких – партія Smer-SD – обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

За словами Чапутової, ігнорування позиції партії Smer-SD створило б неприємний прецедент на майбутнє.

Вибори у Словаччині

Під час позачергових парламентських виборів 30 вересня популістська партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо отримала 23% голосів, обійшовши центристську "Прогресивну Словаччину" з 18%.

Ще під час прем'єрства Фіцо займав чітко проросійську позицію, закликав до зняття санкцій проти РФ, введених за окупацію Криму. Нині у цьому сенсі його погляди стали ще радикальнішими - він називав українців "нацистами" і звинувачував у розв'язанні війни на Донбасі.

Детальніше про те, чого очікувати від виборів у Словаччині – читайте у матеріалі РБК-Україна.