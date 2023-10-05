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Словакия собрала для Украины пакет военной помощи, но отложила отправку: названа причина

Четверг 05 октября 2023 00:33
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Словакия собрала для Украины пакет военной помощи, но отложила отправку: названа причина Фото: Словакия собрала для Украины пакет военной помощи, но отложила отправку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи в связи с результатами парламентских выборов, на которых победу одержала партия Smer-SD экспремьера Роберта Фицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

По данным издания, оборонное ведомство Словакии рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи. Его могли передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Зузана Чапутова выступила против такого плана, назвав передачу "неуважением к избирателям".

Спикер Чапутовой Мартин Стрижинец пояснил, что она таким образом "демонстрирует уважение к результатам демократических выборов", победитель которых – партия Smer-SD – обещал избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

По словам Чапутовой, игнорирование позиции партии Smer-SD создало бы досадный прецедент на будущее.

Выборы в Словакии

В ходе внеочередных парламентских выборов 30 сентября популистская партия Smer-SD во главе с бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо получила 23% голосов, обойдя центристскую "Прогрессивную Словакию" с 18%.

Еще во время прошедшего премьерства Фицо занимал отчетливо пророссийскую позицию, призывал к снятию санкций против РФ, введенных за оккупацию Крыма. Сейчас в этом смысле его взгляды стали еще более радикальными - он называл украинцев "нацистами" и обвинял в развязывании войны на Донбассе.

Детальнее о том, чего ожидать от выборов в Словакии - читайте в материале РБК-Украина.

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