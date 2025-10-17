Словаччина запропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі Трампа і Путіна, - Фіцо

"У мене є безліч раціональних причин, і я розумію, чому така зустріч відбудеться і чому саме в Будапешті", - зазначив Фіцо, наголосивши, що якщо результатом зустрічі стане мир в Україні, це буде одна з найбільш значущих новин століття.

Прем'єр звернув увагу, що його країна підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. За його словами, зараз головним пріоритетом є припинення війни та недопущення подальшої ескалації конфлікту. Також необхідне досягнення справедливого і всеосяжного миру відповідно до принципів Статуту ООН.

"Уже сам факт, що ми сьогодні разом, - це дуже важливий сигнал. Ми сусіди, а сусіди повинні жити в добросусідстві і допомагати один одному, особливо коли один із них потребує допомоги", - зазначив він перед спільним засіданням урядів Словаччини та України в Кошице.

Також Фіцо наголосив, що підтримує членство України в Євросоюзі.

"Якщо ви переконані, що ваше майбутнє в Європейському Союзі, ми вважаємо, що ваше членство принесе взаємні економічні вигоди, зміцнить стабільність регіону і дасть новий імпульс нашим двостороннім відносинам", - сказав він, уточнивши, що позиція Словаччини щодо членства України в НАТО відрізняється.