UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Словаччина запропонує Угорщині допомогу в організації зустрічі Трампа і Путіна, - Фіцо

Фото: Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Словаччина підтримує заплановану зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті. Братислава готова запропонувати будь-яку необхідну допомогу в організації.

Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.sk.

"У мене є безліч раціональних причин, і я розумію, чому така зустріч відбудеться і чому саме в Будапешті", - зазначив Фіцо, наголосивши, що якщо результатом зустрічі стане мир в Україні, це буде одна з найбільш значущих новин століття.

Прем'єр звернув увагу, що його країна підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. За його словами, зараз головним пріоритетом є припинення війни та недопущення подальшої ескалації конфлікту. Також необхідне досягнення справедливого і всеосяжного миру відповідно до принципів Статуту ООН.

"Уже сам факт, що ми сьогодні разом, - це дуже важливий сигнал. Ми сусіди, а сусіди повинні жити в добросусідстві і допомагати один одному, особливо коли один із них потребує допомоги", - зазначив він перед спільним засіданням урядів Словаччини та України в Кошице.

Також Фіцо наголосив, що підтримує членство України в Євросоюзі.

"Якщо ви переконані, що ваше майбутнє в Європейському Союзі, ми вважаємо, що ваше членство принесе взаємні економічні вигоди, зміцнить стабільність регіону і дасть новий імпульс нашим двостороннім відносинам", - сказав він, уточнивши, що позиція Словаччини щодо членства України в НАТО відрізняється.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Такий діалог відбувся за день до запланованої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

За підсумками зустрічі американський лідер розповів, що він знову зустрінеться з російським диктатором. Цього разу зустріч відбудеться в Будапешті. Поки що точна дата невідома.

На цьому тлі Зеленський наголосив, що Путін захотів діалогу з Трампом, щойно почув про можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінУгорщинаДональд ТрампРоберт ФіцоЗустріч Трампа та Путіна