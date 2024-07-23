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Словаччина забезпечує Україну боєприпасами проти свого бажання

Фото: міністр оборони Словаччини Роберт Калінак (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Словаччина постачає Україні боєприпаси всупереч відмові постачати військову допомогу Києву. Однак це відбувається через інші країни.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Роберт Калінак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він наполягає на збільшенні виробництва боєприпасів, попри відмову уряду озброювати Україну. Словаччина планує збільшити виробництво великокаліберних боєприпасів до 200 тисяч наступного року зі 125 тисяч цього року.

Калінак пояснює, що покупці самі вирішують, що робити з боєприпасами, що може привести їх в Україну, не порушуючи урядову позицію проти військової допомоги Києву.

Така позиція робить Словаччину аутсайдером на східному фланзі НАТО разом з Угорщиною.

"Ми не надаємо безоплатну військову допомогу Україні, щоб не підтримувати конфлікт, але підтримуємо оборонне виробництво для зростання ВВП", - заявив Калинак.

Позиція прем'єра Словаччини щодо війни в Україні

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Фіцо також вважає, що війна в Україні є "замороженим конфліктом", який неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

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